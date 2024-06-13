Россиян предупредили о риске психологической травмы из-за доллара

Аналитик Ордов: отказ от торгов долларами на Мосбирже может травмировать россиян

Из-за санкций Министерства финансов (Минфина) США в отношении Московской биржи (Мосбиржи) и прекращения торгов долларами и евро на этой площадке многие россияне могут столкнуться с риском психологической травмы. О подобном риске в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Он призвал россиян не поддаваться паническим настроениям из-за прекращения торгов ведущими мировыми валютами на Мосбирже. По его словам, с вводом новых санкций США ситуация на российском валютном рынке вряд ли кардинально изменится. «Мы уже не первый год живем в условиях, когда финансовые транзакции в долларах и в евро либо запрещены, либо ограничены», — пояснил Ордов.

Вышеуказанные факторы, добавил он, приучили множество россиян использовать либо национальные валюты, либо «неклассические» резервные валюты как в случае с накоплениями, так и при международных финансовых транзакциях. На этом фоне гражданам следует продолжать отходить от «долларового сознания», при котором основное внимание было направлено на курс американской валюты. В обозримом будущем такого не будет, заключил Ордов.

Ранее кандидат экономических наук Владимир Григорьев рекомендовал россиянам не приобретать иностранную валюту в ближайшее время. Он посоветовал граждан не поддаваться паническим настроениям из-за прекращения торгов долларами и евро на Мосбирже, так как в среднесрочной перспективе на российском валютном рынке появится множество спекулянтов.