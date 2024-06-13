Россиянам назвали правила выбора идеального зонта

Инженер Кучеров рекомендовал выбирать зонты из фибергласса и стали

Зонт с 10-16 спицами защитит от сильного ливня или урагана. Правила выбора идеального зонта в беседе с NEWS.ru назвал инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Роман Кучеров.

По словам специалиста, на надежность зонта влияет прочность материала и опоры. «Чем больше спиц, тем больше купол зонта, а значит, он защитит и от косого дождя при боковом ветре», — объяснил он. Рекомендуется выбирать зонт со спицами из фибергласса и каркаса из стали, а не из алюминия. Алюминий может не выдержать резкого порыва ветра, объяснил Кучеров.

Нейлон, тефлон или микроволокно обеспечат повышенную непромокаемость зонта. Самыми прочными являются зонты-трости — у них самые большие купола и минимум подвижных частей.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал в Москве и Подмосковье ливень, грозу и град в четверг, 13 июня.