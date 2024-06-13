Россиянам отсоветовали покупать валюту в ближайшее время

Экономист Кульбака: в ближайшее время валютный рынок будет нестабильным

В ближайшее время валютный рынок будет нестабильным, сильно «лихорадить» его будет около недели. Такое мнение относительно последствий новых санкций США против Московской биржи в беседе с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук Николай Кульбака.

По его словам, курс, вероятнее всего, вырастет, но не более чем на 10-15 процентов. Экономист также посоветовал россиянам не покупать валюту в следующие неделю-полторы. В дальнейшем приобрести ее можно, но только для долгосрочных целей.

«Вообще валюту уже давно стоит покупать, если речь идет о периоде хранения дольше одного-двух лет», — сказал Кульбака. Он объяснил, что можно потерять на конвертации, если продать валюту для дальнейшего использования средств в рублях в течение полугода с момента покупки. Сейчас разница между ценой покупки и продажи долларов станет еще выше, и использовать их для краткосрочных сбережений станет менее выгодно, добавил эксперт.

Кульбака спрогнозировал также, что в течение полугода после введения новых ограничительных мер цены на импортные товары постепенно вырастут. В то же время увеличатся и зарплаты, а также появятся новые обходные схемы для санкций. Для обычных граждан, кроме немного подросшего курса валюты, мало что изменится, полагает специалист. Доллары также будут доступны в обменниках банков, но курс будет публиковать Центробанк на основе своих расчетов. Экономист спрогнозировал, что регулятор приложит все усилия, чтобы «не пугать людей» резкими скачками курсов.

Министерство финансов США 12 июня ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.