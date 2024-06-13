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11:49, 13 июня 2024Силовые структуры

Россияне оборудовали помещение с двумя тысячами SIM-карт для ложного минирования

В Хабаровске задержали жителей, державших ферму с 2 тыс. SIM-карт для ВСУ

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Хабаровске правоохранители задержали двоих местных жителей, которые оборудовали помещение с двумя тысячами SIM-карт. Об этом сообщает РИА Новости.

Пока в отношении них следователи возбудили уголовное дело по статье 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК РФ.

«Ферма» задержанных попало на видео, которое есть у агентства. На кадрах видно оборудование — SIM-боксы с подключенными к ним SIM-картами.

Собеседник РИА Новости рассказал, что оборудование использовали Вооруженные силы Украины для ложного минирования инфраструктурных объектов на территории России. При помощи SIM-карт российских и иностранных операторов создавались аккаунты в социальных сетях, с которых отправлялись ложные сообщения на официальные страницы правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что ФСБ вместе с Минцифры обсуждают возможное ужесточение порядка продажи SIM-карт.

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      Варвара Митина
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