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07:57, 16 мая 2024Интернет и СМИ

Стало известно о планах ужесточить порядок продажи сим-карт

«Ъ»: ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточение порядка продажи сим-карт

Фото: Dado Ruvic / Reuters

ФСБ вместе с Минцифры обсуждают возможное ужесточение порядка продажи сим-карт, сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.

Для того, чтобы бороться с серым рынком, власти рассматривают возможность введения обязательной сдачи биометрии для покупки сим-карт, их продажу только в салонах связи и МФЦ, либо приобретение карт с помощью приложения «Госключ».

В «МегаФоне» подтвердили наличие интенсивной дискуссии с регуляторами об изменениях правил продажи сим-карт.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство предложило сделать обязательной сдачу биометрии для иностранцев, которые хотят купить SIM-карты. Также предлагается сделать видимой для россиян информацию о том, какие телефонные номера на них зарегистрированы. Шадаев подчеркнул, что в случае, если человек увидит договор об оказании услуг связи, который он не заключал, его можно будет расторгнуть в одностороннем порядке.

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      Сергей Грехов
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