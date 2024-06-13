Россияне назвали лучшие блюда для поезда

«Туту»: россияне чаще всего берут в поезд овощи и фрукты

Российские путешественники чаще всего берут в поезд овощи и фрукты — таких пассажиров чуть больше 44 процентов. Результаты исследования назвали «Ленте.ру» в сервисе для путешествий «Туту».

Так, еще 40 процентов респондентов предпочитают брать с собой лапшу и продукты быстрого приготовления, а также что-то мучное: бутерброды, булочки, пиццу, сосиски в тесте. 38 процентов опрошенных считают лучшим выбором к чаю печенье, пряники и вафли. Следующими по популярности идут курица, яйца, картофель в мундире и маринованные огурцы — такие блюда с собой везут 31 процент россиян.

«Сухофрукты и орехи покупают 26,15 процента, сухарики и чипсы — 22,71 процента, запеченное мясо и колбасу — 20,8 процента, кисломолочные продукты и сыр — 8,78 процента. Чебуреки, беляши и шаурму с вокзала предпочитают только 5,92 процента путешественников», — отметили эксперты.

Ранее в «Туту» разъяснили, что при пропаже любых личных вещей, в том числе курицы со стола в поезде, следует незамедлительно обратиться к проводнику. В первую очередь специалисты рекомендовали брать с собой сумку с документами, картами и наличными деньгами даже при посещении туалета.