Россиянин без штанов предлагал секс рыбачившим девушкам и попал на видео

Пьяный петербуржец без штанов предлагал секс рыбачившим на реке девушкам

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина без штанов предлагал секс девушкам, которые рыбачили на реке Екатерингофка. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном видеоролике полураздетый горожанин сидит на бугорке у спуска к воде. Присутствие поблизости двух девушек его нисколько не смущает. Он заявляет россиянкам, что не против познакомиться поближе.

Девушкам повезло, поскольку неподалеку дежурили полицейские. Как только нарушитель спокойствия заметил оперативников, он бросился в воду.

Стражам правопорядка полуголый горожанин объявил, что просто решил искупаться. На него был составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестный изнасиловал, избил и пытался удушить 22-летнюю девушку.