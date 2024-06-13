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13:07, 13 июня 2024Россия

Россиянин на квадроцикле снес женщину с ребенком и попал на видео

В Тюмени женщину с ребенком сбили на квадроцикле

В Тюмени женщину с ребенком сбили на квадроцикле. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал RT.

По данным канала, россиянин мог потерять управление. На кадрах видно, как ехавший прямо квадроцикл резко повернул в сторону прохожих и на скорости снес двух человек.

Как пишет издание «Лента новостей Тюмени», квадроцикл был взят на прокат. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

Ранее в Калуге самокатчик на полной скорости снес женщину с младенцем, отмахнулся от них и уехал. Пострадавших госпитализировали.

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      Елена Торубарова
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