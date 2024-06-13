Россиянин открыл стрельбу по окнам дома в Подмосковье из-за замечания

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по окнам дома из-за замечания о музыке

В Серпухове Московской области 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу по окнам дома. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, инцидент произошел вечером 12 июня. Мужчина сидел в своем дворе на лавочке с портативной колонкой, из которой доносилась громкая музыка. Соседи с балконов сделали ему замечание и попросили уменьшить громкость. Тогда мужчина вытащил из кармана пистолет и стал стрелять.

После этого он скрылся с места, однако стрельбу продолжил. Правоохранители заметили мужчину с пистолетом возле трассы Серпухов — Новинки — Погари, где его и задержали. Выяснилось, что пистолет был травматический. Пострадавших нет, мужчина находится в отделе полиции.

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