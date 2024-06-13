Россиянин побывал в Афганистане и рассказал о жизни женщин при талибах

Российский путешественник побывал в Афганистане и рассказал, как местные женщины живут при режиме талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация). Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, в Афганистане запрещено фотографировать военных и женщин. «Даже будучи полностью закрытой паранджой, афганская женщина при виде камеры будет отворачиваться, убегать, злиться и махать руками», — пояснил он.

Россиянин рассказал, что однажды туристка из его группы случайно направила объектив на местную женщину, которая несла таз с мокрым бельем. Заметив это, она закричала, отбросила вещи в сторону и убежала.

Кроме того, отметил блогер, в Афганистане местным жительницам и даже туристкам нельзя приближаться к воде. Запрет распространяется и на национальный парк Банди-Амир, который славится бирюзовыми озерами.

«Еще одним серьезным ограничением для женщин стал запрет на примерку одежды в магазинах и на рынке», — написал блогер. Местные покупательницы обязаны забирать вещи домой, чтобы померить, и при необходимости потом возвращать их, хотя для иностранок там делают послабления.

«Девушкам из нашей группы разрешали примерять одежду в магазине. При этом его просто закрывали на ключ, чтобы не зашел кто-то из талибских шпионов, которые следят за тем, что происходит на улицах», — объяснил автор.

Ранее талибы с автоматами задержали российских туристов, которые вышли за хлебом в Кабуле. «Показали у себя на телефоне наши паспорта — типа, мы ли это?» — рассказал о пережитом один из путешественников.