Россиянина осудили на семь лет за попытку поджечь военкомат

В Нижегородской области мужчину посадили на 7 лет за попытку поджечь военкомат

В Нижегородской области житель Максим Дурныкин (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получил семь лет заключения за попытку поджечь военкомат в городе Балахны. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mas.

Установлено, что осенью 2022 года мужчина бросил два коктейля Молотова в военкомат. Бутылки разбились, но пожар не произошел. Дурныкина признали виновным по статье о покушении на теракт. Первые два года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Защита просила переквалифицировать обвинение на статью о повреждении имущества путем поджога, но просьба не была удовлетворена.

Известно, что ранее мужчина был судим за езду в состоянии алкогольного опьянения. Ему назначали 180 часов обязательных работ и запрет на вождение на два года.

Ранее сообщалось, что в России возбудили новое дело против воюющего на Украине ингушского боевика.