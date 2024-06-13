Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:27, 13 июня 2024Силовые структуры

В России возбудили новое дело против воюющего на Украине ингушского боевика

Новое уголовное дело возбудили против воюющего на Украине ингушского боевика

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Следователь ФСБ возбудил новое уголовное дело против ингушского боевика Ильяса Белхароева (внесен в список террористов и экстремистов), воюющего на стороне Украины в составе добровольческого батальона имени Джохара Дудаева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным российской спецслужбы, в 2015 году боевик из группы последователей Батал-Хаджи, признанного террористическим и запрещенного в России боевого крыла общины «баталхаджинцев», переехал на Украину и там обеспечивал деятельность незаконного вооруженного формирования (НВФ), состоящее из выходцев из Чечни. Подразделение участвовало в боевых действиях против вооруженных сил Луганской и Донецкой народных республик.

Белхароеву инкриминируют статьи 205.4 и 208 («Участие в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании») УК РФ. Он также обвиняется в терроризме и контрабанде оружия, использованное для расправы с главой Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагимом Эльджаркиевым и его братом в Москве в 2019 году.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Под Киевом после ракетного удара России больше суток горит некий объект. На место ЧП перебросили четыре пожарных поезда

      В Казахстане суд вернул государству оборонный объект

      В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН

      Двух участников банды Басаева поймали за нападение на военных в Чечне в 90-е

      Столтенберг отказался считать эскалацией удары ВСУ по России

      Росгвардия ликвидировала 800 беспилотников ВСУ за два месяца

      Столтенберг отказался назвать сроки подготовки пилотов ВСУ для истребителей F-16

      Раскрыто влияние атаки дронов на работу аэропорта в Ярославле

      Пашинян обвинил оппозицию в атаке на государственность Армении

      В России произошло сильное землетрясение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше