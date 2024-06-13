В России возбудили новое дело против воюющего на Украине ингушского боевика

Новое уголовное дело возбудили против воюющего на Украине ингушского боевика

Следователь ФСБ возбудил новое уголовное дело против ингушского боевика Ильяса Белхароева (внесен в список террористов и экстремистов), воюющего на стороне Украины в составе добровольческого батальона имени Джохара Дудаева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным российской спецслужбы, в 2015 году боевик из группы последователей Батал-Хаджи, признанного террористическим и запрещенного в России боевого крыла общины «баталхаджинцев», переехал на Украину и там обеспечивал деятельность незаконного вооруженного формирования (НВФ), состоящее из выходцев из Чечни. Подразделение участвовало в боевых действиях против вооруженных сил Луганской и Донецкой народных республик.

Белхароеву инкриминируют статьи 205.4 и 208 («Участие в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании») УК РФ. Он также обвиняется в терроризме и контрабанде оружия, использованное для расправы с главой Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагимом Эльджаркиевым и его братом в Москве в 2019 году.