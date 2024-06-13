Россиянин расправился с женщиной-инвалидом из-за денег и попался спустя 20 лет

В Москве задержали мужчину, причастного к убийству женщины-инвалида 20 лет назад

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в расправе над женщиной-инвалидом 20 лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, все произошло в декабре 2004 года в одном из домов на Краснобогатырской улице. Мужчина пришел в квартиру к своей знакомой, а как только дверь открылась, напал на нее и начал требовать деньги. Затем злоумышленник стал сжимать пальцы на ее шее и бить ножом, женщина не выжила. По факту расправы следователи возбудили уголовное дело, однако преступник так и не был найден.

А спустя 20 лет, в марте 2024 года, силовиками был задержан москвич, подозреваемый в другом преступлении. Во время проверки выяснилось, что он причастен и к расправе над женщиной-инвалидом.

Расследование дела возобновлено. Оказалось, что мужчина в 2007 году уже был судим по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу мужчину, который подозревается в подрыве автомобиля вместе с хозяином 26 лет назад. В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по пунктам «е», «ж» и «з» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное общеопасным способом группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом») УК РФ.