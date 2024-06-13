Россиянин в неадекватном состоянии заблудился в лесу и был найден спасателями

Россиянин в неадекватном состоянии заблудился в лесу в Сочи и был найден спасателями. Об этом сообщается в Telegram-канал ЮРПСО МЧС России.

В среду, 12 июня, сотрудники ведомства выехали в Агурское ущелье, расположенное в популярном туристическом регионе, за травмированным мужчиной. По словам очевидцев, они пытались поднять пострадавшего, но он не мог самостоятельно передвигаться по тропе в горно-лесистой местности.

«Спасатели обнаружили его неподалеку от верхнего Агурского водопада. Помимо травмы голеностопа, мужчина также получил ушиб плеча», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС достаточно быстро транспортировали мужчину по тропе к выходу из ущелья с помощью носилок с колесом и передали медикам. Своих данных пострадавший не предоставил, поскольку был не в себе.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Так, в четверг и пятницу, 13 и 14 июня, в северо-западных, юго-восточных, юго-западных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование город Краснодар) и на черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.