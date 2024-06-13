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13:26, 13 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 13 и 14 июня

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в четверг, 13 июня, и пятницу, 14 июня, в северо-западных, юго-восточных, юго-западных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности. В частности, спасатели напомнили жителям и гостям региона о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи поваленных деревьев и сухой травы.

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«Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой, — говорится в сообщении. — При сильной задымленности дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью, сложенной в несколько слоев».

Ранее курорты Абхазии были названы самыми выгодными направлениями для отпуска у моря в июне 2024 года. По данным АТОР, тур в конце июня из Москвы в эту страну в трехзвездочный отель с завтраками и перелетом можно было купить всего за 73,2 тысячи рублей на двоих. На втором месте — Большой Сочи с ценником 82 тысячи рублей на двоих.

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      Фариза Бацазова
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