Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 13 и 14 июня

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в четверг, 13 июня, и пятницу, 14 июня, в северо-западных, юго-восточных, юго-западных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности. В частности, спасатели напомнили жителям и гостям региона о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи поваленных деревьев и сухой травы.

«Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой, — говорится в сообщении. — При сильной задымленности дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью, сложенной в несколько слоев».

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