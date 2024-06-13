Россиянина осудили за инсценировку ограбления собственной квартиры

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину за инсценировку ограбления квартиры

В Екатеринбурге суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя за инсценировку ограбления квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчину признали виновным по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).

По версии следствия, осужденный занял у знакомого 1,6 миллиона рублей. В марте он понял, что не может вернуть деньги, поэтому попросил товарища помочь ему навести беспорядок в квартире. После того, как вещи были разбросаны, подсудимый сообщил в полицию о краже у него денег. Следователи завели дело, а потом им стало известно об инсценировке.

Ранее в Красноярском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы, которая ложно обвинила мужа в изнасиловании сына.