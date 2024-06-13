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11:19, 13 июня 2024Россия

Россиянка полгода ходила с дырой во рту после посещения стоматолога

Mash: новосибирская пациентка полгода ходила с дырой во рту после визита к врачу

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

В Новосибирской области пациентка после визита к стоматологу осталась с дырой из носа в рот. Россиянка ходила с ней полгода и не могла нормально дышать, есть и спать, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

«Ты не можешь есть, то есть когда ты ешь, у тебя жидкость выходит изо рта в нос, и ты не можешь есть, потому что понимаешь, что у тебя там снова все забьется, и у тебя снова будет гайморит, воспаление. Второй момент — ты не можешь дышать, потому что, когда ты дышишь, при дыхании воздух выходит», — рассказала каналу Диана.

По данным канала, все началось, когда женщина обратилась к стоматологу, чтобы ей удалили больной зуб. Через месяц в ране на десне, которую должны были зашить сразу после удаления, образовался гной. С ее слов, после посещения врача у нее начались проблемы с пищеварительной и дыхательной системами, а также голосовым аппаратом.

После этого ей вновь пришлось обратиться за помощью специалиста. Восстановить десну на месте отверстия пытались сначала куском щеки — не помогло. Затем предложили использовать кусок неба, но пациентка отказалась идти на этот шаг без гарантий. Еще полгода россиянка искала специалиста, который возьмется за ее случай. В итоге ей сделали микрооперацию по увеличению объема костной ткани, которую обычно проводят для установки дентального имплантата.

Со слов пострадавшей, она обращалась в Минздрав, где в ответ на жалобу ей ответили, что ошибки врача нет. На этом она не намерена останавливаться. Россиянка уже обратилась к следователям.

В марте 2024 года в Тюмени россиянка обнаружила на спине обугленную дыру размером с кулак, оставшуюся после обращения к гинекологу. У нее диагностировали ожог третей степени.

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      Елена Торубарова
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