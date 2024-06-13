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16:55, 13 июня 2024Силовые структуры

Россиянка продавала липовую информацию об участниках СВО их родственникам и попалась

В Забайкалье задержана женщина, которая продавала липовую информацию об участниках СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Забайкалье задержана жительница Ростовской области, которая продавала липовую информацию об участниках специальной военной операции (СВО) их родственникам. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, одна из пострадавших — жительница Могочинского района Забайкальского края, опубликовала в интернете объявление о поиске своего сына, который пропал в зоне СВО. На это объявление откликнулась злоумышленница. Она попросила за информацию 30 тысяч рублей. Потерпевшая перевела ей деньги, а позже узнала от представителей военкомата о том, что ее сын не выжил. Аналогичное преступление произошло в Кемеровской области.

В отношении женщины возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Оперативники провели обыск по месту ее жительства. В результате они изъяли сим-карты и банковскую карту. Сейчас правоохранители устанавливают причастность фигурантки к другим подобным преступлениям.

Ранее сообщалось, что мигрант обманом выселил из дома семью пропавшего без вести бойца специальной военной операции (СВО) — его жену и несовершеннолетнюю дочь.

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      Анна Габай
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