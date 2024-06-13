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13:59, 13 июня 2024Силовые структуры

Российская школьница обвинила отчима в пятилетнем сексуальном насилии

В Петербурге задержали мужчину, обвиненного падчерицей в изнасиловании

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали 46-летнего мужчину, которого 13-летняя школьница обвинила в изнасиловании. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, в полицию обратилась 34-летняя мать подростка, которая узнала от ребенка о произошедшем. Девочка рассказала, что впервые подверглась насилию со стороны отчима в семь лет, после чего это повторялось на протяжении следующих пяти лет, вплоть до октября 2022 года.

Задержанный получил протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Брянской области возбудили дело против учителя, показывавшего порно школьницам.

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      Илона Палей
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