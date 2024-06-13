Российский пенсионер застрелил из ружья двух соседок из-за собаки

В Ростовской области пенсионер застрелил соседок из ружья и покончил с собой

В Волгодонском районе Ростовской области нашли 67-летнюю женщину и ее 42-летнюю дочь с огнестрельными ранениями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, 11 июня в хуторе Степном 75-летний пенсионер поссорился с женщинами, взял дома охотничье ружье и из него открыл огонь по потерпевшим. Они не выжили. Осознав, что сделал, мужчина покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия.

Как сообщает Telegram-канал Don Mash, конфликт между соседями произошел из-за того, что собака женщин забежала во двор пенсионера.

Ранее сообщалось, что в Иркутске двое российских фермеров заживо сожгли мужчину из-за коня и сели на 16 и 17 лет.