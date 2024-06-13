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20:26, 13 июня 2024Бывший СССР

Российский снаряд пробил крышу башни словенского танка M-55S в зоне СВО

Снаряд ВС России пробил крышу башни словенского танка M-55S ВСУ в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) снаряд Вооруженных сил России проломил крышу словенского танка М-55S, находящегося на украинском вооружении. Об этом сообщил Telegram-канал «Уголок Ситха» и показал ролик, созданный из серии изображений.

«Пробитие башни словенского танка M-55S, переданного Украине», — говорится в подписи к видео.

На кадрах можно увидеть повреждения, которые получила переданная Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронированная самоходная машина на гусеничном ходу. Так, броня танка лопнула от удара снаряда. Кроме того, пострадало внутреннее оборудование. Из-за полученных повреждений эксплуатация данного M-55S, который является словенской модернизацией советского танка Т-55, не представляется возможной.

Информация о судьбе экипажа танка не приводится.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют переданные Словенией танки M-55S в качестве самоходных гаубиц. Часть из 28 танков, переданных Киеву, отправилась в 5-ю танковую бригаду ВСУ. Также M-55S заметили на вооружении 127-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В отличие от советского танка M-55S имеет нарезное орудие L7 калибра 105 миллиметров, динамическую защиту Blazer и систему управления огнем Fotona SGS-55.

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