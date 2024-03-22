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11:40, 22 марта 2024Наука и техника

В США рассказали о гибридных танках ВСУ

Forbes: ВСУ используют гибридные танки M-55S в качестве гаубиц

Фото: AndrejS.K / Wikimedia Commons

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют переданные Словенией танки M-55S в качестве самоходных гаубиц. О применении гибридных машин, в которых используют советское шасси и британское орудие, рассказали в публикации американского издания Forbes.

Отмечается, что часть из 28 танков, переданных Киеву, отправилась в 5-ю танковую бригаду ВСУ. Автор допустил, что это сделали из-за наличия в бригаде танков Leopard 1A5, которые оснащены таким же британским орудием. Также M-55S заметили на вооружении 127-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Издание обратило внимание на ролик, демонстрирующий стрельбу из орудия M-55S по навесной траектории. Автор подчеркнул, что Вооруженные силы России и ВСУ часто используют танки в качестве гаубиц. «В то время как основное орудие танка не выдерживает тяжелого применения, для которого предназначены гаубицы, мобильность и защита танка делают его полезным средством, когда специальная артиллерия недоступна», — пишет Forbes.

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В публикации отметили, что запас снарядов калибра 105 миллиметров делает M-55S более ценным в качестве самоходной артиллерийской установки.

M-55S — это словенская модернизация советского танка Т-55А. Машина получила нарезное орудие L7 калибра 105 миллиметров, динамическую защиту Blazer и систему управления огнем Fotona SGS-55.

В ноябре военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что поставленные Вооруженным силам Украины танки Leopard 1A5 отличаются недостаточным уровнем защищенности.

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      Даниил Иринин
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