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15:14, 13 июня 2024Силовые структуры

Российский суд арестовал гражданина Украины за участие в «Азове»

Суд в ЛНР арестовал гражданина Украины за участие в «Азове»

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жовтневый районный суд Луганска арестовал гражданина Украины, 23-летнего участника украинского националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Данила Подушко. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Луганской народной республики (ЛНР) по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Подушко обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации») и по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

По данным следствия, в феврале 2023 года он добровольно вступил в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады террористической организации «Азов». После этого, в период с февраля по май 2023 года он прошел обучение в учебных центрах, расположенных в Великобритании и Северной Ирландии, а также на Украине, на территории Черниговской области.

Ранее сообщалось, что прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего участника националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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      Анна Габай
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