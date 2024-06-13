Российский суд арестовал гражданина Украины за участие в «Азове»

Суд в ЛНР арестовал гражданина Украины за участие в «Азове»

Жовтневый районный суд Луганска арестовал гражданина Украины, 23-летнего участника украинского националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Данила Подушко. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник прокурора Луганской народной республики (ЛНР) по взаимодействию со СМИ Елена Усачева.

Подушко обвиняется по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации») и по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

По данным следствия, в феврале 2023 года он добровольно вступил в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады террористической организации «Азов». После этого, в период с февраля по май 2023 года он прошел обучение в учебных центрах, расположенных в Великобритании и Северной Ирландии, а также на Украине, на территории Черниговской области.

Ранее сообщалось, что прокуратура Луганской народной республики (ЛНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего участника националистического объединения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).