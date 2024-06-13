Сенатор Джабаров: ФРГ выступают против санкций из-за своей внутренней политики

Германия выступает против согласования очередного пакета антироссийских санкций из-за ситуации в своей внутренней политике, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о причинах препятствования Берлина новым ограничительным мерам Евросоюза.

Я не думаю, что это дружественный шаг по отношению к Москве. Я думаю, что у немцев появились элементы национального прагматизма. Они начинают понимать, до чего доводит их откровенная русофобская политика Владимир Джабаров российский сенатор

«Последние выборы в Европарламент показывают, что электорат Германии крайне недоволен таким сильным сближением с Украиной и накачиванием ее оружием. (...) Надеюсь, что это немного образумило немецкую политическую элиту, поэтому и канцлер, и его окружение начинают понимать, что надо остановиться, иначе добром все это не закончится», — сказал сенатор.

Как сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе, Германия блокирует согласование нового пакета антироссийских санкций Евросоюза. Журналисты пишут, что ограничения не согласованы именно из-за того, что Берлин требует внести правки в итоговый документ. По словам собеседников DPA, в последнее время Германия напоминает Венгрию, которая неоднократно выступала против санкций в отношении Москвы.

По информации агентства, новые санкции будут нацелены на борьбу с обходом уже введенных мер. Также они затронут российский бизнес, который связан со сжиженным природным газом (СПГ).