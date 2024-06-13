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15:32, 13 июня 2024Бывший СССР

Сейм Литвы одобрил призыв юношей после школы на срочную службу в армии

Литовский парламент одобрил призыв юношей на срочную службу после школы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Парламент Литвы одобрил призыв юношей на срочную девятимесячную службу после окончания обучения в общеобразовательной школе, передает ТАСС.

На заседании за новый порядок проголосовали 85 депутатов, 14 человек воздержались, а трое были против. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что главное в законопроекте то, что он будет действовать для всех. Согласно нему, в 17 лет школьники должны оставить свои контактные и анкетные данные в призывных пунктах и пройти проверку здоровья. После достижения 18 лет они могут быть призваны в армию.

Ранее сейм Литвы запустил механизм введения всеобщего призыва на срочную армейскую службу, одобрив соответствующий проект реформы.

В парламенте также заявили, что в контексте сложившейся геополитической ситуации литовской молодежи будет полезно получить не только школьные знания, но и военные навыки.

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      Валентин Карант
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