Сейм Литвы одобрил призыв юношей после школы на срочную службу в армии

Литовский парламент одобрил призыв юношей на срочную службу после школы

Парламент Литвы одобрил призыв юношей на срочную девятимесячную службу после окончания обучения в общеобразовательной школе, передает ТАСС.

На заседании за новый порядок проголосовали 85 депутатов, 14 человек воздержались, а трое были против. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните заявила, что главное в законопроекте то, что он будет действовать для всех. Согласно нему, в 17 лет школьники должны оставить свои контактные и анкетные данные в призывных пунктах и пройти проверку здоровья. После достижения 18 лет они могут быть призваны в армию.

Ранее сейм Литвы запустил механизм введения всеобщего призыва на срочную армейскую службу, одобрив соответствующий проект реформы.

В парламенте также заявили, что в контексте сложившейся геополитической ситуации литовской молодежи будет полезно получить не только школьные знания, но и военные навыки.