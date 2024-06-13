Шеф Пентагона заявил о стабилизации линии фронта в районе Харькова

Шеф Пентагона Остин: фронт в районе Харькова стабилизировался

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что фронт в районе Харькова стабилизировался и поэтому опасений крупного прорыва российских войск больше нет. Его слова приводит РИА Новости.

«Я вижу замедление российского наступления и стабилизацию этого конкретного участка фронта», — отметил он.

По словам американского министра обороны, линия фронта может колебаться, но угроза масштабного прорыва отсутствует. «Пару недель назад были опасения, что мы увидим значительный прорыв со стороны русских. Я не думаю, что это случится», — заверил глава ведомства.

Ранее Остин сообщил, что Вашингтон не собирается передавать Киеву еще одну систему противовоздушной обороны Patriot из Польши. Он подчеркнул, что изменений в покрытии Польши американскими системами ПВО не будет.