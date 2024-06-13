Пентагон опроверг передачу Украине системы Patriot из Польши

Пентагон: США не намерены передавать Украине еще одну систему Patriot из Польши

США не намерены передавать Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще одну систему противовоздушной обороны Patriot из Польши. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, его цитирует Reuters.

«Я заявляю, что не будет изменений в покрытии Польши нашими Patriot», — сказал глава американского оборонного ведомства, опровергнув планы по поставкам дополнительных Patriot Киеву.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкая сторона не может предоставить Украине дополнительные системы Patriot. «Это означает четверть наших возможностей», — констатировал министр. Он также подчеркнул, что Patriot должны предоставлять другие партнеры Киева.