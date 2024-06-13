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21:10, 13 июня 2024Мир

Шольц оценил план Путина по Украине

Шольц: богатые страны продолжают помогать Киеву уже 2 года с начала конфликта

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что план президента России Владимира Путина дождаться конца помощи западных стран Украине провалился. Об этом немецкий политик заявил на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии, сообщает Reuters.

«Планы G7 по оказанию дополнительной финансовой поддержки Украине показывают, что богатые индустриальные страны сохраняют приверженность этой стране более чем через два года после начала конфликта», — добавил он.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова канцлера Германии невозможности поставить Украину на колени, назвал его ничтожеством и призвал его покаяться перед украинцами за то, что обрек их на истребление.

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      Семен Александров
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