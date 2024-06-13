Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:45, 13 июня 2024Мир

Скотт Риттер связал изъятие у него американского паспорта с русофобией в США

Скотт Риттер заявил, что изъятие у него паспорта связано с русофобией в США

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Отставной разведчик морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер, лишившийся американского паспорта перед поездкой в Россию, объяснил причину действий властей США. Своим мнением он поделился с ТАСС.

Аналитик указал, что Госдепартамент приказал лишить его паспорта, чтобы затруднить борьбу с распространением русофобии. Он добавил, что планирует вернуть удостоверение личности к октябрю, когда состоится саммит БРИКС в Казани.

3 июня Скотта Риттера задержали в аэропорту Нью-Йорка и изъяли паспорт перед посадкой в самолет. Экс-разведчик собирался посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). Сотрудники правоохранительных органов объяснили, что действуют по приказу американского внешнеполитического ведомства.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики нагрянули в дом на Рублевке к Дмитрию Галкину. У брата юмориста изъяли технику по делу о хищениях в Минобороны

      Школа йоги оказалась секс-культом

      В США разгорелся скандал из-за публикации украинцами списка трампистов

      Скотт Риттер связал изъятие у него американского паспорта с русофобией в США

      Полномочия украинских военкомов предложили сократить из-за постоянных скандалов

      Россия пообещала ответ на новые санкции США

      В Британии объяснили отказ стран от участия в конференции по Украине

      Наследный принц Саудовской Аравии отказался от участия в саммите G7

      Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

      Посол обратил внимание на реакцию мирового большинства на санкции против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше