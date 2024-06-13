Скотт Риттер связал изъятие у него американского паспорта с русофобией в США

Скотт Риттер заявил, что изъятие у него паспорта связано с русофобией в США

Отставной разведчик морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер, лишившийся американского паспорта перед поездкой в Россию, объяснил причину действий властей США. Своим мнением он поделился с ТАСС.

Аналитик указал, что Госдепартамент приказал лишить его паспорта, чтобы затруднить борьбу с распространением русофобии. Он добавил, что планирует вернуть удостоверение личности к октябрю, когда состоится саммит БРИКС в Казани.

3 июня Скотта Риттера задержали в аэропорту Нью-Йорка и изъяли паспорт перед посадкой в самолет. Экс-разведчик собирался посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). Сотрудники правоохранительных органов объяснили, что действуют по приказу американского внешнеполитического ведомства.