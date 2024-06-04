По приказу Госдепартамента. У военного эксперта Скотта Риттера отобрали паспорт перед поездкой в Россию на ПМЭФ-2024

У экс-разведчика Риттера отобрали паспорт и сняли его с рейса в Россию на ПМЭФ

Госдепартамент изъял паспорт у планировавшего лететь в Россию отставного разведчика морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Скотта Риттера. Об этом военный эксперт рассказал RT.

Он уточнил, что намеревался посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). «Правительство США сняло меня с рейса и конфисковало мои документы. Госдеп изъял мой паспорт», — заявил Риттер.

На этот раз я ни в какую Россию не лечу Скотт Риттер военный эксперт

Позднее аналитик уточнил, что его задержали трое полицейских во время посадки на рейс, сославшись на «приказ Государственного департамента». Вещи Риттера в срочном порядке были выгружены из лайнера, а его самого вывели из аэропорта в Нью-Йорке.

Позднее выяснилось, что вместе с Риттером с самолета сняли экс-судью верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Юрист также известен своей оппозиционной настроенностью по отношению к действующей администрации Белого дома.

Бывший разведчик пообещал оспорить изъятие паспорта. Решение властей США он назвал незаконным. Эксперт пояснил, что как только получит какие-либо объяснения от американского внешнеполитического ведомства, у него появится повод для судебного иска.

В России поиронизировали над задержанием Риттера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на снятие Риттера с рейса.

Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой? Мария Захарова официальный представитель МИД России

Первая поправка, среди прочего, гарантирует американским гражданам свободу слова. Четвертая поправка запрещает необоснованные обыски и задержания.

По словам самого Риттера, Госдепартамент боится его участия в ПМЭФ-2024. Он также усомнился в том, что ему удастся посетить мероприятие. «Думаю, невозможно добраться до Санкт-Петербурга в эту поездку», — отметил экс-разведчик. Эксперт добавил, что продолжит пытаться приехать в Россию для участия в деятельности по продвижению улучшения российско-американских отношений.

Риттер обвинял Байдена в желании устроить ядерную войну

Ранее Риттер высказался, что президент США Джо Байден провоцирует ядерную конфронтацию с Россией. По его словам, действия главы государства говорят о том, что он встал на путь, который приведет к конфликту между странами.

Эксперт также рассказал о страхе европейских стран перед победой экс-главы США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Их беспокойство вызвано тем, что в случае переизбрания он может распустить НАТО, пояснил Риттер. При этом он отметил, что «американское самосохранение» требует возвращения Трампа на должность президента.

Кроме того, Риттер высказал уверенность, что Байден мог остановить конфликт на Украине одним звонком. Эксперт отметил, что при желании Вашингтон мог бы остановить Вооруженные силы Украины от любого неоправданного или опасного решения. Однако, по мнению экс-офицера разведки, Запад не планирует останавливать кризис.