Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:58, 3 июня 2024Мир

Захарова отреагировала на снятие с самолета летевшего в Россию Скотта Риттера

Захарова: какая поправка к Конституции объясняет ситуацию со Скоттом Риттером?
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на снятие с самолета Скотта Риттера, летевшего в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

«Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?» — задалась вопросом Захарова.

О снятии с рейса сообщил сам Риттер. Он направлялся в Стамбул, а оттуда уже должен был прилететь в Россию. Как рассказал военный эксперт, в Госдепартаменте боятся его участия в экономическом форуме.

Также бывший американский разведчик поведал, что с рейса также сняли и экс-судью верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Он также собирался побывать на ПМЭФ.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Предполагается, что форум посетят 17,1 тысячи участников и 3,4 тысячи журналистов из 136 стран.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о необходимости срочного контрнаступления ВСУ

      Экс-агент британской разведки прокомментировал новый план США по Украине

      Генерал НАТО предложил направить украинцев из Европы на передовую

      Клещи-монстры расползаются по Европе. Чем они опасны и доберутся ли до России?

      Реакцию российских военных на перехват дронов ВСУ «Баба Яга» сняли на видео

      Захарова отреагировала на снятие с самолета летевшего в Россию Скотта Риттера

      В Львовском ТЦК объяснили мотив сбивших велосипедиста для мобилизации военкомов

      Скотт Риттер назвал причину снятия с рейса в Россию

      Российские военные под Харьковом захватили французского наемника

      Риттер сообщил о снятом вместе с ним с рейса в Россию Наполитано

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше