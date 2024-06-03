Захарова отреагировала на снятие с самолета летевшего в Россию Скотта Риттера

Захарова: какая поправка к Конституции объясняет ситуацию со Скоттом Риттером?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на снятие с самолета Скотта Риттера, летевшего в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

«Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?» — задалась вопросом Захарова.

О снятии с рейса сообщил сам Риттер. Он направлялся в Стамбул, а оттуда уже должен был прилететь в Россию. Как рассказал военный эксперт, в Госдепартаменте боятся его участия в экономическом форуме.

Также бывший американский разведчик поведал, что с рейса также сняли и экс-судью верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Он также собирался побывать на ПМЭФ.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Предполагается, что форум посетят 17,1 тысячи участников и 3,4 тысячи журналистов из 136 стран.