Скотт Риттер назвал причину снятия с рейса в Россию

Экс-разведчик Скотт Риттер заявил о страхе Госдепа перед его участием в ПМЭФ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер объяснил, почему его сняли с рейса в Россию. Причину произошедшего он назвал в разговоре с РИА Новости.

По словам Риттера, Госдепартамент боится его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Он также усомнился в том, что ему удастся посетить мероприятие. «Думаю, невозможно добраться до Санкт-Петербурга в эту поездку», — отметил экс-разведчик.

Риттер добавил, что продолжит пытаться приехать в Россию для участия в деятельности по продвижению улучшения российско-американских отношений.

В понедельник, 3 мая, Госдеп изъял паспорт у летевшего на ПМЭФ-2024 в Россию Риттера. По его словам, он был задержан полицией во время посадки на рейс по «приказу Государственного департамента».

Помимо него с самолета сняли экс-судью верховного суда штата Нью-Джерси и ведущего YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано, который также планировал принять участие в ПМЭФ.