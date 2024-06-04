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01:00, 4 июня 2024Мир

Риттер оспорит решение об изъятии у него паспорта властями США

Риттер заявил, что оспорит решение об изъятии у него паспорта властями США

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что намерен оспорить изъятие у него американскими властями паспорта. Об этом он рассказал РИА Новости.

Решение властей США он назвал незаконным. Экс-разведчик подчеркнул, что подобные действия нарушают его конституционные права.

Риттер отметил, что планирует собрать информацию и выяснить, почему у него изъяли паспорт. Он пояснил, что это даст ему условия для потенциального иска.

Ранее Риттер сообщил, что продолжит пытаться приехать в Россию для участия в деятельности по продвижению улучшения российско-американских отношений.

В понедельник, 3 июня, Госдепартамент изъял паспорт у летевшего на ПМЭФ-2024 в Россию Скотта Риттера. По словам экс-разведчика, его задержали трое полицейских при посадке на рейс, сославшись на «приказ Государственного департамента». Вместе с Риттером с самолета также сняли экс-судью верховного суда штата Нью-Джерси и ведущего YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано.

ПМЭФ-2024 пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. В этом году его тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Ожидается, что форум посетят 17,1 тысячи участников и 3,4 тысячи журналистов из 136 стран.

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      Марина Совина
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