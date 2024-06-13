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23:24, 13 июня 2024Мир

США и Украина нарастят обмен разведданными

Белый дом: США и Украина договорились о наращивании обмена разведданными

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

США и Украина договорились о наращивании обмена разведданными и расширении сотрудничества разведывательных служб. Об этом говорится на сайте Белого дома.

В тексте двустороннего соглашения по безопасности также говорится, что США намерены содействовать наращиванию потенциала украинских разведслужб.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американо-украинское соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск США на Украину.

Американская газета The New York Times писала, что войска государств НАТО могут отправиться на Украину для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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      Марина Совина
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