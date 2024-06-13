США направили на Кубу подлодку на фоне визита российских кораблей

AP: США направили на Кубу подлодку USS Helena на фоне визита кораблей России

США направили на Кубу подлодку USS Helena на фоне визита отряда российских кораблей в порт Гаваны. Об этом заявили в Южном командовании Вооруженных сил США, сообщает Associated Press (AP).

Американское командование заверило, что подлодка находится в заливе на Кубе в рамках планового визита.

При этом агентство AP отмечает, что подлодка американских Военно-морских сил (ВМС) прибыла в залив Гуантанамо на Кубе, чтобы продемонстрировать силу в ответ на прибытие туда кораблей России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия не видит никаких поводов для беспокойства из-за учений Военно-морского флота (ВМФ) на Кубе. Он подчеркнул, что военные учения — это нормальная практика в самых разных регионах мира.