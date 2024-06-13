Песков призвал США не волноваться из-за учений России на Кубе

Песков: не видим никаких поводов для беспокойства из-за учений России на Кубе

Россия не видит никаких поводов для беспокойства из-за учений Военно-морского флота (ВМФ) на Кубе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Военные учения — это нормальная практика, в самых разных регионах мира — это тоже нормальная практика для государств, тем более для такой крупной морской державы», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон наблюдает за российскими военными кораблями в Карибском бассейне. Помощник главы Белого дома отметил, что такие учения проводились Москвой и при других администрациях США.

Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх назвала российские учения на Кубе «серьезным, но не представляющим угрозы для Соединенных Штатов» событием.