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14:21, 13 июня 2024Мир

Песков призвал США не волноваться из-за учений России на Кубе

Песков: не видим никаких поводов для беспокойства из-за учений России на Кубе

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия не видит никаких поводов для беспокойства из-за учений Военно-морского флота (ВМФ) на Кубе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Военные учения — это нормальная практика, в самых разных регионах мира — это тоже нормальная практика для государств, тем более для такой крупной морской державы», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон наблюдает за российскими военными кораблями в Карибском бассейне. Помощник главы Белого дома отметил, что такие учения проводились Москвой и при других администрациях США.

Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх назвала российские учения на Кубе «серьезным, но не представляющим угрозы для Соединенных Штатов» событием.

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      Семен Александров
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