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09:48, 13 июня 2024Бывший СССР

Стала известна цель удара по горящему дольше 30 часов объекту под Киевом

RusVesna: целью удара по горящему объекту под Киевом стал аэропорт Борисполя
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Цель ракетного удара по горящему дольше 30 часов объекту под Киевом — топливная инфраструктура аэропорта Борисполь. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Попадание ракет было в топливную инфраструктуру аэропорта Борисполь Киевской области, где хранились большие запасы топлива, которые украинцы огромными силами не могут потушить уже почти 30 часов», — говорится в публикации.

Отмечается, что цель удара стала известна несмотря на попытки властей Украины скрыть последствия ракетной атаки. На кадрах с места происшествия видны пожарные машины с надписью «Boryspil the International airport», — логотипом спецслужбы аэропорта Борисполь по чрезвычайным ситуациям.

Ранее на Украине рассказали, что экстренные службы страны не могут справиться с ликвидацией пожара уже более суток. По информации прессы, на месте возгорания задействованы 249 пожарных и 98 единиц техники.

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      Глеб Палехов
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