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08:25, 13 июня 2024Бывший СССР

Пожарные более суток не могли потушить загоревшийся под Киевом объект

«Бабель»: пожар на промышленном объекте под Киевом тушат более суток

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Киевской области загорелся промышленный объект, у пожарных не получается справиться с возгоранием более суток, сообщает украинское издание «Бабель» в Telegram-канале.

«Ликвидация последствий продолжается уже более суток», — уточняется в публикации. Как указывает издание, причиной пожара стало падение обломков. На месте возгорания задействованы 249 пожарных и 98 единиц техники.

Ранее робота и пожарный поезд отправили на тушение пожара в Киевской области. До этого в городе Кременчуге на Украине сгорел автобус, среди причин указывается поджог. Также известно, что на машине был изображен белый крест, один из символов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Маргарита Пименова
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