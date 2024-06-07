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10:31, 7 июня 2024Бывший СССР

В Киевской области отправили робота и поезд на тушение пожара

ГСЧС Украины: на тушение пожара в Киевской области отправили робота и поезд

Фото: ГСЧС Украины

Робота и пожарный поезд отправили на тушение пожара в Киевской области. Об этом пишет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения Киевской области и украинской столицы. «Привлечен робот для тушения пожара, пожарный поезд», — добавили в ГСЧС.

Ранее взрывы прогремели в Харьковской области. Отмечается, что детонации были слышны в северной части Харькова. Кроме того, допускалось, что взрывы раздались за пределами города. В регионе объявлялась воздушная тревога. Предупредительные сигналы начали звучать примерно в 09:30.

Утром 7 июня стало известно о серии взрывов в Хмельницкой области. Они раздались в регионе с разницей в 20 минут.

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      Кристина Есикова
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