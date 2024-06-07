В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области раздались взрывы после объявления воздушной тревоги

В Харьковской области на востоке Украины прогремели взрывы. Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает Telegram-канал «Общественное Харьков».

«В северной части Харькова были слышны взрывы, вероятно, они раздались за пределами города», — говорится в публикации.

Взрывы произошли под Харьковом после объявления в Харьковской области воздушной тревоги. Она начала действовать в регионе в пятницу примерно в 09:30.

Утром 7 июня стало известно о серии взрывов в Хмельницкой области. Они раздались в регионе с разницей в 20 минут после объявления о возможной ракетной атаке.

В ночь на пятницу взрывы также были слышны в Одессе. Информацию о них подтвердил глава города Геннадий Труханов, он призвал население оставаться в укрытиях.