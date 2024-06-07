Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:10, 7 июня 2024Бывший СССР

В Одессе раздались взрывы

Мэр Одессы Труханов сообщил, что в городе прогремели взрывы
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, его слова приводит РИА Новости.

Он призвал горожан находиться в безопасных местах. Взрывы могут быть связаны с работой системы противовоздушной обороны (ПВО), уточнил градоначальник.

В среду, 5 июня, взрыв прозвучал в районе населенного пункта Затока Одесской области. Предположительно, по мосту в этом районе был нанесен ракетный удар. По данным «Военной хроники», через него снабжались отряды украинских войск.

В тот же день в городе прогремел еще один взрыв.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В нескольких секундах полета до цели. Вооруженные «Цирконами» российские корабли появятся вблизи побережья США

      МИД России назвал саммит по Украине в Швейцарии мошенническим мероприятием

      Президент Аргентины передумал отказываться от участия в саммите G7

      Задыхающегося во время секса москвича спасли от инфаркта

      Байден оговорился и рассказал о вторжении Израиля в Россию

      Власти рассказали о будущем «Крокус Сити Холла»

      Макрон назвал место работы задержанного в России француза

      Польша потребовала выдать ударившего пограничника мигранта

      В Киргизии назвали высадившего бойцов СВО таксиста жертвой

      Макрон назвал допустимые цели для передаваемых Украине истребителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше