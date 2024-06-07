В Одессе раздались взрывы

Мэр Одессы Труханов сообщил, что в городе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, его слова приводит РИА Новости.

Он призвал горожан находиться в безопасных местах. Взрывы могут быть связаны с работой системы противовоздушной обороны (ПВО), уточнил градоначальник.

В среду, 5 июня, взрыв прозвучал в районе населенного пункта Затока Одесской области. Предположительно, по мосту в этом районе был нанесен ракетный удар. По данным «Военной хроники», через него снабжались отряды украинских войск.

В тот же день в городе прогремел еще один взрыв.