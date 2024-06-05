Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:21, 5 июня 2024Бывший СССР

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе сообщили о звуках взрыва

Фото: Reuters

В Одессе сообщили о звуках взрыва, передает в Telegram издание «Зеркало недели».

«Одесса, местные паблики сообщают о взрыве», — говорится в публикации. Где именно произошли взрывы, не уточняется.

Ранее взрыв произошел в районе населенного пункта Затока Одесской области. Воздушные силы Украины заявляли о пуске ракеты.

Помимо этого, стало известно и о взрыве в Харьковской области. Взрыв прогремел в городе 5 июня около 15:00. В каком именно районе города он произошел, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах также отсутствует.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Словакии назвал виновных в покушении на свою жизнь

      Звезда «Интернов» прокомментировал инцидент с тараном ограждения на парковке

      Samsung признала смартфоны 2020 года выпуска устаревшими

      Повар назвала главную ошибку при использовании соли

      Звезда «Беверли-Хиллз 90210» раскрыла страшную правду о зубах

      В Одессе прогремел взрыв

      Россиянин выпил и избил мать до смерти

      Российский заключенный получил срок за нападение на конвоира

      Российские хакеры атаковали ремонтирующую танки для ВСУ компанию

      Мировые центробанки увеличили вложения в доллар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше