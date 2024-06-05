В Одессе прогремел взрыв

В Одессе сообщили о звуках взрыва

В Одессе сообщили о звуках взрыва, передает в Telegram издание «Зеркало недели».

«Одесса, местные паблики сообщают о взрыве», — говорится в публикации. Где именно произошли взрывы, не уточняется.

Ранее взрыв произошел в районе населенного пункта Затока Одесской области. Воздушные силы Украины заявляли о пуске ракеты.

Помимо этого, стало известно и о взрыве в Харьковской области. Взрыв прогремел в городе 5 июня около 15:00. В каком именно районе города он произошел, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах также отсутствует.