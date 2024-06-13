«Изнанка»: авиация ВКС РФ нанесла удар ФАБами по месту совещания офицеров ВСУ

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла бомбовый удар по месту совещания офицеров Теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

Налет по населенному пункту Цветковое в Запорожской области был совершен сразу после того, как российские разведчики вскрыли позицию противника. В результате фугасные авиабомбы (ФАБ) полностью разрушили занятые ВСУ здания.

Радиоперехват подтвердил, что украинская группа эвакуации вывезла лишь несколько раненых. Более 25 человек, включая старших офицеров, были записаны в безвозвратные потери.

10 июня стало известно, что российская авиация нанесла бомбовый удар по Нью-Йорку в подконтрольной Киеву части Донецкой области. В этом населенном пункте, до 2021 года носившем название Новгородское, украинские войска концентрируют свои силы. По ним были одновременно выпущены три фугасные авиабомбы (ФАБ).