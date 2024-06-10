Удар российской авиации по Нью-Йорку сняли на видео

RusVesna: российская авиация сбросила три бомбы на позиции ВСУ в Нью-Йорке

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) Вооруженных сил России нанесли бомбовый удар по поселку Нью-Йорк в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В этом населенном пункте, до 2021 года носившем название Новгородское, украинские войска концентрируют свои силы. По ним были одновременно выпущены три фугасные авиабомбы (ФАБ).

Кадры были сняты с разведывательного беспилотника, фиксирующего эффективность поражения.

Об авиаударах по украинскому Нью-Йорку дважды сообщалось в апреле 2024 года. Тогда по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) были выпущены кассетные бомбы РБК-500.