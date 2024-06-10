Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:02, 10 июня 2024Бывший СССР

Удар российской авиации по Нью-Йорку сняли на видео

RusVesna: российская авиация сбросила три бомбы на позиции ВСУ в Нью-Йорке

Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) Вооруженных сил России нанесли бомбовый удар по поселку Нью-Йорк в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В этом населенном пункте, до 2021 года носившем название Новгородское, украинские войска концентрируют свои силы. По ним были одновременно выпущены три фугасные авиабомбы (ФАБ).

Кадры были сняты с разведывательного беспилотника, фиксирующего эффективность поражения.

Об авиаударах по украинскому Нью-Йорку дважды сообщалось в апреле 2024 года. Тогда по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) были выпущены кассетные бомбы РБК-500.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы. Его партия проигрывает голосование в Европарламент

      В США рассказали о последствиях плохой подготовки новобранцев ВСУ

      Удар российской авиации по Нью-Йорку сняли на видео

      Во Франции объявили о наступлении постмакроновской эры

      В РПЦ призвали молиться за украинских уклонистов

      В российском регионе объявили опасность атаки беспилотников

      В Сумах и Сумской области Украины пропал свет

      Морпех США решил поехать в зону СВО на стороне России

      В Швейцарии предрекли исход саммита по Украине

      Самолет ВСУ впервые ударил по цели в России вне новых регионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше