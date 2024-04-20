Военкоры узнали о повторном ударе российской авиации по Нью-Йорку

RusVesna: авиация ВКС России атаковала Нью-Йорк кассетными бомбами РБК-500

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла повторный удар по Нью-Йорку в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В этом населенном пункте, до 2021 года носившем название Новгородское, украинские войска концентрируют свои силы. По ним были выпущены кассетные авиабомбы РБК-500.

О первом ударе по Нью-Йорку стало известно 17 апреля. Тогда ВКС также применили против оказавшихся там подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы.