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01:09, 20 апреля 2024Бывший СССР

Военкоры узнали о повторном ударе российской авиации по Нью-Йорку

RusVesna: авиация ВКС России атаковала Нью-Йорк кассетными бомбами РБК-500

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла повторный удар по Нью-Йорку в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В этом населенном пункте, до 2021 года носившем название Новгородское, украинские войска концентрируют свои силы. По ним были выпущены кассетные авиабомбы РБК-500.

О первом ударе по Нью-Йорку стало известно 17 апреля. Тогда ВКС также применили против оказавшихся там подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы.

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      Марина Совина
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