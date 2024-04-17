Россия ударила по Нью-Йорку кассетными авиабомбами. Там было замечено сосредоточение сил ВСУ

RusVesna: ВКС России ударили по сосредоточению ВСУ в украинском Нью-Йорке

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удар по Нью-Йорку в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В поселке, до 2021 года именовавшимся Новгородское, была замечена концентрация подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утверждается, что сосредоточение войск противника накрыли кассетными авиабомбами РБК-500.

Этот населенный пункт уже оказывался в новостных сводках. Так, в августе 2022 года стало известно, что военнослужащие батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) ВСУ обстреляли в Нью-Йорке детский сад «Золотая рыбка» прямой наводкой из главного орудия танка. По данным разведки 9-го полка Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР), на такой шаг украинские военные пошли в отместку за то, что местные жители не дали им занять помещения детского сада и организовать там свой опорный пункт.

ВСУ столкнулись с критической нехваткой средств ПВО

Обозреватель газеты The New York Times Марк Сантора указал, что ВСУ терпят неудачи на поле боя из-за дефицита средств противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасов, а также из-за нехватки хорошо обученных военнослужащих. Он объяснил, что из-за перевода многих солдат ВСУ из тыла на боевые позиции перед Украиной встала проблема обеспечения эффективной подготовки военных. «Но никакая подготовка не может защитить от мощных планирующих бомб, которые Россия использует для уничтожения украинских укреплений», — признал журналист.

Американский профессор Джон Миршаймер согласился, что у ВСУ нет необходимого количества систем ПВО, артиллерийских орудий и боеприпасов. Он отметил, что сейчас положение украинских войск значительно хуже, чем было прошлым летом. При этом, напомнил эксперт, тогда им не удалось добиться успеха на фронте, их контрнаступление провалилось.

Экс-посол Украины в Европейском союзе (ЕС) Андрей Веселовский и вовсе считает, что ВСУ от прорыва фронта летом спасет только чудо. Дипломат пояснил, что у Киева проблемы с формированием новых бригад, а войска вынуждены изо всех сил стрелять «всем тем, что осталось».

В мире оценили созданные Россией планирующие авиабомбы

Журнал Military Watch Magazine обратил внимание, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 эффективно уничтожают позиции ВСУ планирующими бомбами. «Самолет доказал особую эффективность при применении высокоточных планирующих бомб на Украине, в том числе при непосредственной поддержке с воздуха», — пишет автор. Отмечается, что бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) позволяют поражать цели на дальности около 70 километров. Также они несут больше взрывчатого вещества, чем ракеты воздушного базирования. Модулями УМПК оснащают различные типы бомб, включая термобарические, которые предназначены для поражения живой силы противника в укреплениях.

Национальное радио Китая пришло к выводу, что оснащенная УМПК российская авиабомба ФАБ-3000 несет критическую угрозу для ВСУ.

После того как Россия оснастила авиационную бомбу ФАБ-3000 устройством наведения, ее разрушительная мощь стала еще более поразительной. Снаряд полностью оправдывает свое прозвище «супербомба» Шао Юнлин военный обозреватель

Юнлин подчеркнул, что имеющиеся у ВСУ средства противовоздушной обороны не могут эффективно перехватывать бомбы с УМПК. Ударные возможности ФАБ-3000 ознаменуют «судный день» для украинских военных, резюмировали в Пекине.