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03:48, 14 апреля 2024Мир

В США ужаснулись состоянием ВСУ

Профессор Миршаймер: ВСУ не смогут подготовиться к еще одному наступлению

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут подготовиться к наступлению из-за нехватки солдат и оружия. Такое мнение высказал американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, украинская армия находится в ужасном состоянии, поэтому наступление сейчас невозможно. Эксперт указал, что у ВСУ нет необходимого количества артиллерийских орудий, боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Он добавил, что сейчас положение войск значительно хуже, чем было прошлым летом. При этом, напомнил он, тогда им не удалось добиться успеха на фронте, их наступление провалилось. «То есть в прошлом году все было безнадежно, а в этом году еще хуже, поэтому те, кто говорит о возобновлении контрнаступления просто оторвались от реальности», — подытожил Миршаймер.

В конце марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия должна подготовить резервы для нового наступления. По его словам, залогом успеха новой кампании станет способность Запада нарастить поставки техники и боеприпасов для Киева.

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      Марина Совина
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