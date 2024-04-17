Военкоры узнали об ударе российской авиации по Нью-Йорку

RusVesna: авиация ВКС России нанесла бомбовый удар по ВСУ в украинском Нью-Йорке

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла удар по Нью-Йорку в подконтрольной Киеву части Донецкой области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В поселке, до 2021 года именовавшимся Новгородское, была замечена концентрация подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сосредоточение войск накрыли авиабомбами РБК-500.

Поселение Нью-Йорк было основано меннонитами, приглашенными в Россию Екатериной II.

1 апреля британский военный эксперт Александр Меркурис рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли самый мощный за все время специальной военной операции (СВО) авиаудар по ВСУ. Он добавил, что Российская армия располагает значительными ракетными арсеналами, в связи с чем последние удары по позициям ВСУ носят особенно разрушительный характер.