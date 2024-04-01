На Западе заявили о самом мощном ударе ВС России по ВСУ

Военный эксперт Меркурис: ВС РФ нанесли самый мощный за все время удар по ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли самый мощный за все время специальной военной операции (СВО) авиаудар по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«В марте этого года мы наблюдали ночные российские ракетные удары, каких еще не было ни разу за время проведения специальной военной операции», — рассказал он.

Меркурис также добавил, что российская армия располагает значительными ракетными арсеналами. В связи с этим последние удары по позициям ВСУ носят особенно разрушительных характер.