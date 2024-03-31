В Британии рассказали о парализовавших ВСУ российских ударах по энергосистеме

Британский эксперт рассказал, как удары РФ по энергосистеме парализовали ВСУ

Российские удары по украинской энергосистеме парализовали способность вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывать войска. Об этом в воскресенье, 31 марта, в своем Youtube-канале рассказал британский эксперт Александр Меркурис.

Эксперт отметил, что русские наносили удары по энергосистеме, чтобы помешать передвижению украинских войск. Меркурис пояснил, что поезда, используемые для переброски войск, работают на электрической тяге. С помощь гиперзвукового оружия войска РФ удалось истощить систему ПВО Украины, что дало возможности уничтожать другие цели, включая объекты энергосистемы.

29 марта Минэнерго Украины призвало замалчивать последствия и цели российских ударов после обстрела энергосистемы страны 22 марта.

22 марта Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. По заявлениям представителей Киева, атака на энергетику оказалась самой масштабной за последнее время.